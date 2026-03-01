Momen Wapres hingga Menteri Beri Angpao ke Barongsai di Perayaan Imlek 2026

Momen Wapres hingga menteri beri angpao ke barongsai di Perayaan Imlek 2026 (Foto: Felldy Utama/Okezone)

JAKARTA - Ada momen menarik dalam puncak perayaan Imlek 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026) malam. Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terlihat memberikan angpao kepada jajaran barongsai.

Peristiwa itu bermula saat Kris Dayanti membawakan lagu Mandarin berjudul Tian Mi Mi. Ia tampil bernyanyi didampingi beberapa barongsai yang beratraksi di samping panggung.

Di tengah penampilannya, Kris Dayanti menyebut kata "angpao" ke arah tenda VVIP. Mendengar hal tersebut, Gibran yang sebelumnya duduk menikmati pertunjukan langsung berdiri dan memasukkan angpao ke dalam mulut barongsai.

Aksi tersebut kemudian diikuti sejumlah menteri yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko PMK Pratikno, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Selain itu, beberapa pimpinan lembaga negara juga turut serta, seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin yang ikut memberikan angpao kepada barongsai tersebut.

(Arief Setyadi )

