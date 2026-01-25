Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |14:55 WIB
Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak
Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak (BPMI Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (25/01/2026). Usai meninjau lokasi longsor, Gibran bergerak ke Posko Pengungsian di Balai Desa Pasirlangu.

1. Gibran Tinjau Pengungsian

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Ia memastikan proses pencarian dan pertolongan korban akan dilakukan secara maksimal. 

“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Tim sudah turun semua ke lapangan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk pencarian korban,” kata Gibran.

Dalam kesempatan itu, Gibran menginstruksikan agar pemerintah daerah memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk penanganan rumah warga yang rusak. Bila nantinya ada relokasi, ia meminta agar tempat tinggal baru itu tidak terlalu jauh dari mata pencaharian warga.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki. Jika perlu relokasi, mohon disosialisasikan dengan baik dan tidak terlalu jauh dari tempat asal serta sumber penghidupan warga,” ucapnya.

Gibran menegaskan pentingnya penataan kembali lingkungan dan pengawasan alih fungsi lahan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, ia mengintruksikan jajaran terkait untuk memberikan prioritas terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak hingga penyandang disabilitas. Ia juga meminta agar kebutuhan pengungsi bisa diberikan sesuai kebutuhannya. 

“Saya titip warga yang ada di pengungsian ini, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel agar benar-benar diprioritaskan. Pastikan makan tiga kali sehari dan obat-obatan tersedia. Tim kesehatan harus siaga 24 jam,” ucapnya.

Sekedar informasi, banjir bandang disertai tanah longsor di Bandung Barat yang terjadi pada Sabtu (24/01/2026) dini hari akibat curah hujan tinggi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196724/pemerintah-lyEt_large.jpg
Gibran Sambangi Ponpes Cipasung, Tabarukan hingga Bicara AI Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195463/gibran-fh6I_large.jpg
Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo, Situasi Tidak Aman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192618/gibran-vVB8_large.jpg
Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748/gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369/gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191199/gibran_tinjau_jembatan_gantung_sungai_gomo_di_nias-CJNk_large.jpg
Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement