Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (25/01/2026). Usai meninjau lokasi longsor, Gibran bergerak ke Posko Pengungsian di Balai Desa Pasirlangu.

1. Gibran Tinjau Pengungsian

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Ia memastikan proses pencarian dan pertolongan korban akan dilakukan secara maksimal.

“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Tim sudah turun semua ke lapangan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk pencarian korban,” kata Gibran.

Dalam kesempatan itu, Gibran menginstruksikan agar pemerintah daerah memastikan bantuan tepat sasaran, termasuk penanganan rumah warga yang rusak. Bila nantinya ada relokasi, ia meminta agar tempat tinggal baru itu tidak terlalu jauh dari mata pencaharian warga.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki. Jika perlu relokasi, mohon disosialisasikan dengan baik dan tidak terlalu jauh dari tempat asal serta sumber penghidupan warga,” ucapnya.

Gibran menegaskan pentingnya penataan kembali lingkungan dan pengawasan alih fungsi lahan sebagai bagian dari upaya mitigasi agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, ia mengintruksikan jajaran terkait untuk memberikan prioritas terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak hingga penyandang disabilitas. Ia juga meminta agar kebutuhan pengungsi bisa diberikan sesuai kebutuhannya.

“Saya titip warga yang ada di pengungsian ini, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan difabel agar benar-benar diprioritaskan. Pastikan makan tiga kali sehari dan obat-obatan tersedia. Tim kesehatan harus siaga 24 jam,” ucapnya.

Sekedar informasi, banjir bandang disertai tanah longsor di Bandung Barat yang terjadi pada Sabtu (24/01/2026) dini hari akibat curah hujan tinggi.