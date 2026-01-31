Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Kunjungi SMPN 1 Karang Baru Aceh, Pantau Pemulihan Sekolah Terdampak Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |02:15 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming ikut duduk lesehan bersama siswa dan guru saat meninjau SMP Negeri 1 Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (30/1/2026). Di ruang kelas yang masih minim fasilitas pascabanjir bandang tersebut, Gibran memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dan kebutuhan sekolah segera dipenuhi.

‎Banjir yang melanda kawasan tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas sekolah. Dari total 698 siswa, sebanyak 665 siswa terdampak banjir. Kondisi serupa juga dialami tenaga pendidik dan kependidikan. Sebanyak 67 dari 71 orang guru dan staf turut merasakan dampak bencana.

‎Gibran melihat kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan hampir di seluruh fasilitas utama, khususnya ruang-ruang belajar dan penunjang yang berada di lantai dasar, meliputi ruang kelas, UKS, laboratorium, musala, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang administrasi. Seluruh meja, kursi, dan papan tulis juga rusak parah dan hingga kini belum tersedia kembali.

Karena itu, pada awal masuk sekolah pascabencana, proses belajar mengajar dilaksanakan secara komunal dengan menggabungkan siswa dari tiga jenjang kelas di beberapa ruang yang masih dapat digunakan. Seiring pemulihan kondisi, sejak 28 Januari 2026, pembelajaran telah dialihkan ke sembilan ruang kelas dengan pengaturan penggabungan siswa secara bertahap dan penyesuaian jadwal mengajar oleh masing-masing guru.

Gibran juga menyerap berbagai kebutuhan mendesak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain ketersediaan papan tulis, meja, dan kursi bagi siswa; perangkat pembelajaran seperti laptop dan seragam dinas bagi guru; serta perangkat administrasi sekolah berupa komputer dan printer.

 

