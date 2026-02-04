Gibran Tidak Marah soal Materi Mens Rea, Dukung Pandji Pragiwaksono Terus Berkarya

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak keberatan atas materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dibawakan Komika, Pandji Pragiwaksono. Pasalnya, Indonesia selalu terbuka bagi warganya dalam hal menyampaikan pendapat.

"Indonesia sebagai negara demokratis membuka ruang bagi setiap warga negara untuk berpendapat dan berekspresi," kata Gibran, Rabu (4/2/2026).

Oleh karena itu, Gibran menyatakan dukungan kepada siapapun untuk terus berkarya di negeri ini, termasuk Pandji lewat seni berkomedinya.

Gibran juga mendorong berbagai karya seni yang dihasilkan mampu memberikan manfaat untuk pembangunan bangsa.

"Saya mendukung anak-anak muda Indonesia, termasuk Pandji Pragiwaksono untuk terus berkarya dan menyuarakan masukan yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa, sesuai dengan penghormatan terhadap norma serta nilai-nilai lokal, budaya, dan agama,"pungkasnya.