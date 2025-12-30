Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |14:22 WIB
Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara
Wapres Gibran Rakabuming Raka bertolak ke IKN (Foto: Biro Setwapres/Binti M)
JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama sang istri, Selvi Gibran Rakabuming bertolak menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing NG TNI AU dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/12/2025), pada pukul 09.50 WIB.

Setelah menempuh perjalanan sekitar dua jam, Wapres beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Nusantara IKN pada pukul 13.00 WITA dan disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, serta Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro.

Selanjutnya, Wapres meninjau sejumlah titik strategis, antara lain Masjid Negara IKN, Plaza Kerukunan, proyek pembangunan Gereja Basilika IKN, serta kawasan pembangunan Istana Wakil Presiden RI.

Pada hari kedua, Rabu 31 Desember 2025, Wapres dijadwalkan melanjutkan peninjauan ke Kawasan Pendidikan IKN, proyek pembangunan Gedung Legislatif/Yudikatif IKN, serta Pasar Sepaku (Pasar Rebo Sukaraja) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, guna memastikan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar IKN terus tumbuh dan berkembang.

Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mencerminkan semangat kebinekaan dan kerukunan antarumat beragama.

Selain Ibu Selvi Gibran Rakabuming, turut hadir dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara ini Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

(Arief Setyadi )

      
