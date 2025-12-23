Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |03:22 WIB
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak (Ist)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (22/12/2025). 

1. Kunjungi Pengungsi

Dalam kunjungannya, Gibran menyambangi Gereja HKBP Sibalanga, Distrik II Silindung, Resort Parsingkaman, Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting. Tempat tersebut saat ini difungsikan sebagai salah satu posko pengungsian warga terdampak longsor.

Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab penuh dalam proses pemulihan.

“Bapak, Ibu, pertama-tama saya ucapkan duka cita yang mendalam kepada para korban. Saya juga minta maaf atas kejadian ini,” ujar Wapres.

Dia berjanji, pemerintah akan membangun kembali rumah warga yang rusak, dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Rumah yang akan dibangun lokasinya tidak akan jauh dari tempat tinggal mereka yang dulu.

“Bapak, ibu, rumah yang rusak nanti akan dibangunkan kembali oleh Pak Presiden. Mungkin lokasinya ada di tempat lain dari lokasi (awal), tapi kita pastikan lokasinya tidak jauh dari tempat yang semula, yang asli. Jadi masih satu kecamatan, ya,” katanya.

Selain hunian, Gibran menyebut pemulihan juga akan mencakup sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan warga.

“Jadi nanti akan dibangunkan kembali oleh Pak Presiden, dan termasuk lahan pertanian atau perkebunan yang rusak nanti akan dinormalkan lagi,” katanya.

Dalam arahannya kepada pemerintah daerah, Wapres menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bagi kelompok rentan selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

“Saya titip, Pak Bupati, Pak Gubernur karena di sini banyak anak-anak kecil banyak lansia, ibu hamil, ibu menyusui, ini tolong diprioritaskan makanannya, kesehatannya,” ujarnya.

 

1 2
      
