Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Hilisebua, Kecamatan Sogae’adu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025). Gibran melihat penyambungan listrik bagi rumah tangga penerima manfaat.

1. Akses Listrik Merata

Wapres menegaskan, pemerataan akses energi merupakan prioritas pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi layanan dasar bagi masyarakat,” kata Gibran dalam keterangan.

Kehadirannya di Desa Hilisebua merupakan bentuk pengawasan agar kebijakan yang telah dirancang pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kehadiran saya di desa ini untuk memastikan program dalam memenuhi komitmen tersebut berjalan dan manfaat listrik benar-benar dirasakan warga, khususnya untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan anak, serta rasa aman dan kenyamanan,” ucapnya.

Wapres menyampaikanm penyediaan listrik bukan sekadar infrastruktur, melainkan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan ketersediaan listrik di seluruh wilayah negeri sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup dan penguatan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.