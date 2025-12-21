Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |21:03 WIB
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Hilisebua, Kecamatan Sogae’adu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025). Gibran melihat penyambungan listrik bagi rumah tangga penerima manfaat.

1. Akses Listrik Merata

Wapres menegaskan, pemerataan akses energi merupakan prioritas pemerintah dalam menghadirkan layanan dasar yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi layanan dasar bagi masyarakat,” kata Gibran dalam keterangan.

Kehadirannya di Desa Hilisebua merupakan bentuk pengawasan agar kebijakan yang telah dirancang pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kehadiran saya di desa ini untuk memastikan program dalam memenuhi komitmen tersebut berjalan dan manfaat listrik benar-benar dirasakan warga, khususnya untuk menunjang aktivitas rumah tangga, pendidikan anak, serta rasa aman dan kenyamanan,” ucapnya.

Wapres menyampaikanm penyediaan listrik bukan sekadar infrastruktur, melainkan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan ketersediaan listrik di seluruh wilayah negeri sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup dan penguatan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189273/pemerintah-xQGv_large.jpg
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958/gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187947/wapres_gibran_tinjau_pengungsi_di_agam_sumbar-Sp4H_large.jpg
Minta Maaf ke Korban Bencana, Gibran: Warga Sumatera Tidak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185375/gibran_di_ktt_g20-WfQH_large.jpg
KTT G20 di Afsel, Gibran Bahas QR, MBG, hingga Konflik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182234/pemerintah-5wZt_large.jpg
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Gibran: Berkontribusi Besar Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371/pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement