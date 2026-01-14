Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo, Situasi Tidak Aman!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |21:56 WIB
Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo, Situasi Tidak Aman!
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Dok IMG)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026). Namun, kunjungan tersebut ditunda menyusul pertimbangan situasi keamanan yang berkembang hingga pagi hari.

Keputusan penundaan diambil berdasarkan hasil penilaian intelijen guna memastikan keselamatan Wapres beserta rombongan.

“Bapak Wakil Presiden sangat ingin berkunjung ke Yahukimo, menyapa masyarakat, dan melihat pembangunan yang sudah dilaksanakan. Namun, saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, berdasarkan pertimbangan keamanan sampai dengan pagi ini, menyarankan kepada Bapak Wakil Presiden untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” kata Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada wartawan di Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Biak, Papua.

Berdasarkan informasi intelijen, terdeteksi adanya aktivitas kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

“Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami, untuk keamanan VVIP sangat tidak memungkinkan,” sambungnya.

Pangdam menegaskan, rekomendasi penundaan kunjungan tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan keamanan. Ia memastikan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Yahukimo tetap menjadi prioritas, dan kunjungan Wapres akan dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih kondusif.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192618/gibran-vVB8_large.jpg
Gibran Bertolak ke IKN, Tinjau Pembangunan Istana Wapres-Masjid Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748/gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369/gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191199/gibran_tinjau_jembatan_gantung_sungai_gomo_di_nias-CJNk_large.jpg
Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191194/wapres_gibran_tinjau_desa_hilisebua_di_nias-2OwB_large.jpg
Tinjau Desa Hilisebua di Nias, Wapres Gibran Pastikan Akses Listrik Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189273/pemerintah-xQGv_large.jpg
Gibran Jenguk Korban Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 di RSUD Cilincing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement