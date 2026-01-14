Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo, Situasi Tidak Aman!

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026). Namun, kunjungan tersebut ditunda menyusul pertimbangan situasi keamanan yang berkembang hingga pagi hari.

Keputusan penundaan diambil berdasarkan hasil penilaian intelijen guna memastikan keselamatan Wapres beserta rombongan.

“Bapak Wakil Presiden sangat ingin berkunjung ke Yahukimo, menyapa masyarakat, dan melihat pembangunan yang sudah dilaksanakan. Namun, saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, berdasarkan pertimbangan keamanan sampai dengan pagi ini, menyarankan kepada Bapak Wakil Presiden untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” kata Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada wartawan di Bandara Internasional Frans Kaisiepo, Biak, Papua.

Berdasarkan informasi intelijen, terdeteksi adanya aktivitas kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

“Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami, untuk keamanan VVIP sangat tidak memungkinkan,” sambungnya.

Pangdam menegaskan, rekomendasi penundaan kunjungan tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan keamanan. Ia memastikan perhatian pemerintah terhadap masyarakat Yahukimo tetap menjadi prioritas, dan kunjungan Wapres akan dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih kondusif.

(Arief Setyadi )