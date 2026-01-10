Gibran Ditagih Solusi Jangka Panjang saat Tinjau Banjir di Kalsel

JAKARTA – Saat meninjau banjir di Desa Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan (Kalsel), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihampiri sejumlah mahasiswa, pada Kamis 8 Januari 2026. Meski sempat dihalangi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), para mahasiswa akhirnya dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Gibran.

Berdasarkan unggahan video akun Instagram @setwapres.ri, seorang mahasiswa yang mengenakan rompi meminta Gibran untuk mencari solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di Kalimantan Selatan.

"Kami mau solusi jangka panjang, 10 sampai 50 tahun ke depan. Karena lima tahun itu tidak cukup untuk menjawab permasalahan di Kalimantan Selatan," kata mahasiswa tersebut kepada Gibran.

Mahasiswa lainnya menyampaikan bahwa banjir di desa tersebut merupakan kejadian musiman yang terjadi hampir setiap tahun.

"Banjir ini terus terjadi setiap tahun, Pak. Tapi baru kali ini yang sampai ke atap rumah dan membuat warga harus mengungsi. Harapannya kami juga memastikan bahwa harus ada solusi nyata, Pak," ucapnya.