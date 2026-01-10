Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Ditagih Solusi Jangka Panjang saat Tinjau Banjir di Kalsel

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |11:30 WIB
Gibran Ditagih Solusi Jangka Panjang saat Tinjau Banjir di Kalsel
Gibran saat Tinjau Banjir di Kalsel (foto: dok Setwapres)
A
A
A

JAKARTA – Saat meninjau banjir di Desa Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan (Kalsel), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihampiri sejumlah mahasiswa, pada Kamis 8 Januari 2026. Meski sempat dihalangi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), para mahasiswa akhirnya dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Gibran.

Berdasarkan unggahan video akun Instagram @setwapres.ri, seorang mahasiswa yang mengenakan rompi meminta Gibran untuk mencari solusi jangka panjang dalam penanganan banjir di Kalimantan Selatan.

"Kami mau solusi jangka panjang, 10 sampai 50 tahun ke depan. Karena lima tahun itu tidak cukup untuk menjawab permasalahan di Kalimantan Selatan," kata mahasiswa tersebut kepada Gibran.

Mahasiswa lainnya menyampaikan bahwa banjir di desa tersebut merupakan kejadian musiman yang terjadi hampir setiap tahun.

"Banjir ini terus terjadi setiap tahun, Pak. Tapi baru kali ini yang sampai ke atap rumah dan membuat warga harus mengungsi. Harapannya kami juga memastikan bahwa harus ada solusi nyata, Pak," ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194399//wapres_gibran_rakabuming_raka-jS2O_large.jpg
Gibran Tinjau Pengungsi Banjir di Kabupaten Banjar, Pastikan Posko Kesehatan Aktif 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193559//banjir_di_kalsel-HaQC_large.jpg
Banjir di Kalsel, Korban Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193275//wakil_presiden_gibran_rakabuming-CQeL_large.png
Postingan Gibran di IG Bikin Netizen Cari-Cari Pandji Pragiwaksono, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192789//wapres_gibran_meninjau_pembangunan_masjid_negara_ibu_kota_nusantara-BwVJ_large.jpg
Progres Masjid Negara IKN Capai 98,4%, Wapres Gibran: Siap Digunakan Idulfitri 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192555//banjir_rob_di_jakarta-7QrR_large.jpg
BMKG Peringatkan Banjir Rob hingga 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Rawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191748//gibran_bertolak_ke_jateng-yK93_large.jpg
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement