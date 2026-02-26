Penjaga Pantai Kuba Baku Tembak dengan Kapal Cepat AS, Tewaskan 4 Orang

HAVANA – Penjaga Pantai Kuba terlibat dalam baku tembak dengan sekelompok pria bersenjata di atas kapal cepat berbendera Amerika Serikat (AS) pada Rabu (25/2/2026). Insiden itu menewaskan empat orang di atas kapal AS, yang semakin memperburuk hubungan kedua negara yang tengah tegang.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Kuba, insiden terjadi pada Rabu di dekat pantai utara provinsi Villa Clara, ketika unit penjaga pantai Kuba mencegat sebuah kapal cepat berbendera Florida yang beroperasi sekitar satu mil laut dari pantai. Kapal tersebut dilaporkan memasuki perairan Kuba secara ilegal dan didekati untuk identifikasi sebelum terjadi baku tembak.

Pihak berwenang Kuba mengatakan bahwa individu-individu di atas kapal cepat tersebut melepaskan tembakan terlebih dahulu, melukai komandan kapal patroli Kuba. Penjaga pantai membalas tembakan, menewaskan empat orang dan melukai enam lainnya, yang kemudian dievakuasi untuk perawatan medis, demikian diwartakan RT.

Identitas dan kewarganegaraan orang-orang yang berada di dalam kapal belum dikonfirmasi, dan pejabat Kuba mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan tujuan dan motif kapal tersebut mendekati garis pantai pulau itu. Havana menegaskan kembali bahwa mempertahankan perairan teritorial tetap menjadi "pilar fundamental" kedaulatan nasional setelah insiden tersebut.