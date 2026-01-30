Setelah Venezuela, Trump Kini Incar Kuba, Sebut Havana Ancaman Keamanan Nasional AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan mengancam akan mengenakan tarif tinggi pada negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba, secara dramatis meningkatkan tekanan pada Havana setelah operasi militer AS di Venezuela memutus pasokan energi terpenting negara kepulauan itu.

Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal bulan ini, AS mengarahkan pandangannya ke Kuba, yang menurut Trump "siap jatuh" selanjutnya. Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (29/1/2026), Trump menyebut Kuba sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS.

"Amerika Serikat tidak mentolerir sama sekali tindakan sewenang-wenang rezim komunis Kuba," bunyi perintah tersebut, sebagaimana dilansir RT. "Saya menemukan bahwa kebijakan, praktik, dan tindakan Pemerintah Kuba secara langsung mengancam keselamatan, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."

Perintah tersebut menetapkan mekanisme untuk memberlakukan tarif tambahan yang berpotensi berat pada impor dari negara mana pun yang terbukti secara langsung atau tidak langsung menjual atau memasok minyak ke Havana. Perintah tersebut memberikan wewenang luas kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan untuk mengidentifikasi pelanggar dan merekomendasikan tingkat tarif kepada presiden.