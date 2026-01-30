Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setelah Venezuela, Trump Kini Incar Kuba, Sebut Havana Ancaman Keamanan Nasional AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |10:52 WIB
Setelah Venezuela, Trump Kini Incar Kuba, Sebut Havana Ancaman Keamanan Nasional AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan mengancam akan mengenakan tarif tinggi pada negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba, secara dramatis meningkatkan tekanan pada Havana setelah operasi militer AS di Venezuela memutus pasokan energi terpenting negara kepulauan itu.

Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro awal bulan ini, AS mengarahkan pandangannya ke Kuba, yang menurut Trump "siap jatuh" selanjutnya. Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Kamis (29/1/2026), Trump menyebut Kuba sebagai "ancaman yang tidak biasa dan luar biasa" terhadap keamanan nasional AS.

"Amerika Serikat tidak mentolerir sama sekali tindakan sewenang-wenang rezim komunis Kuba," bunyi perintah tersebut, sebagaimana dilansir RT. "Saya menemukan bahwa kebijakan, praktik, dan tindakan Pemerintah Kuba secara langsung mengancam keselamatan, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."

Perintah tersebut menetapkan mekanisme untuk memberlakukan tarif tambahan yang berpotensi berat pada impor dari negara mana pun yang terbukti secara langsung atau tidak langsung menjual atau memasok minyak ke Havana. Perintah tersebut memberikan wewenang luas kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan untuk mengidentifikasi pelanggar dan merekomendasikan tingkat tarif kepada presiden.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198424//dpr-GDqI_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Perang AS–Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198340//ilustrasi-IrDB_large.jpg
10 Kapal Perang AS Dekati Iran, Trump Beri Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198264//kepala_sementara_cisa_madhu_gottumukkala-Yo1m_large.jpg
Kepala Badan Pertahanan Siber AS Bocorkan Dokumen Sensitif ke ChatGPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/18/3198081//ilustrasi-8TWr_large.jpg
AS Pertimbangkan Pemberian Amnesti untuk Pejuang Hamas Pasca Pelucutan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/16/3198056//upscrolled-6IkK_large.jpg
Pengguna Ramai-Ramai Tinggalkan TikTok, Skylight dan UpScrolled Makin Populer di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/18/3198045//ilustrasi-JEW3_large.jpg
Agen ICE Berusaha Terobos Konsulat Ekuador, Picu Insiden Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement