Trump Minta Bantuan Inggris, China, dan Korsel untuk Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Inggris dan negara-negara lain untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna membantu Washington mengamankan jalur pelayaran utama keluar dari Timur Tengah, yang kini dikendalikan Iran. Teheran menutup Selat Hormuz dan menyerang kapal-kapal yang mencoba melintas setelah AS dan Israel melancarkan serangan dan memulai perang.

Trump mengatakan ia berharap China, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan juga akan mengirim kapal ke selat tersebut, di mana sejumlah kapal tanker dilaporkan telah diserang sejak AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran dua minggu lalu.

Teheran menegaskan akan terus memblokir selat tersebut—jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia yang biasanya dilalui sekitar 20% pasokan minyak global. Penutupan efektif selat itu, serta serangan terhadap infrastruktur pelayaran dan energi sejak perang dimulai, telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia.

Pada Sabtu (14/3/2026), Trump menulis di platform Truth Social miliknya bahwa “banyak negara” akan mengirimkan kapal perang bersama dengan AS untuk membantu menjaga selat tersebut “tetap terbuka dan aman.”