JAKARTA - Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat (AS), Joe Kent, mengundurkan diri karena perang dengan Iran.

Kent merupakan sosok yang memberikan nasihat kepada Presiden Donald Trump.

Melansir Al Jazeera, Selasa (17/3/2026), dalam surat pengunduran diri yang diposting di X, Joe Kent mengatakan ia tidak dapat "dengan hati nurani yang baik" mendukung perang yang sedang berlangsung.

"Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi negara kita, dan jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi Amerika yang kuat," katanya.

Ia menunjuk pada janji Trump di masa lalu untuk mengakhiri keterlibatan AS di luar negeri.