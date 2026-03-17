HOME NEWS INTERNATIONAL

Direktur Pusat Kontraterorisme AS Mundur karena Perang dengan Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |23:53 WIB
Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat (AS), Joe Kent, mengundurkan diri karena perang dengan Iran
JAKARTA - Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat (AS), Joe Kent, mengundurkan diri karena perang dengan Iran. 

Kent merupakan sosok yang memberikan nasihat kepada Presiden Donald Trump. 

Melansir Al Jazeera, Selasa (17/3/2026), dalam surat pengunduran diri yang diposting di X, Joe Kent mengatakan ia tidak dapat "dengan hati nurani yang baik" mendukung perang yang sedang berlangsung.

"Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi negara kita, dan jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi Amerika yang kuat," katanya.

Ia menunjuk pada janji Trump di masa lalu untuk mengakhiri keterlibatan AS di luar negeri. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/18/3207314//ilustrasi-Hmvt_large.jpg
Negara-Negara Eropa Tolak Tuntutan Trump Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207096//marinir_as-9IuP_large.jpg
AS Kirim 2.500 Marinir ke Timteng, Sinyal Serangan Darat ke Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/18/3207049//kapal_tanker_melintas_di_selat_hormuz-0lG1_large.jpg
Trump Minta Bantuan Inggris, China, dan Korsel untuk Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/51/3206800//timnas_iran-6Pa0_large.jpg
Sempat Larang Timnas Iran Hadir, Donald Trump Kini Klaim Piala Dunia 2026 Jadi Ajang Paling Aman dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/51/3206779//timnas_iran-CpIo_large.jpg
Panas! Timnas Iran Kirim Pesan Nyelekit Balas Saran Donald Trump untuk Mundur dari Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/51/3206745//marselino_ferdinan_gagal_main_di_piala_dunia_u_20_2023_karena_status_tuan_rumah_indonesia_dicabut_fifa_astrencin-5LfP_large.jpg
Status Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Dicabut karena Tolak Israel, Bagaimana dengan Amerika Serikat?
