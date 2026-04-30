Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Boeing 737 Membawa 48 Penumpang Tabrak Drone di Ketinggian 3.000 Kaki

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |11:20 WIB
Ilustrasi.
A
A
A

SAN DIEGO — Awak pesawat United Airlines melaporkan bahwa mereka menabrak sebuah drone pada Rabu (29/4/2026) saat mendekati landasan untuk mendarat di Bandara Internasional San Diego.

Penerbangan United 1980, sebuah Boeing 737 dengan 48 penumpang dan 6 awak pesawat, melaporkan insiden tersebut sesaat sebelum pukul 08.30 pagi, menurut laporan KNSD-TV. Rekaman audio yang diunggah ke platform X oleh akun TheNewArea51 menangkap laporan insiden tersebut.

"Kami menabrak drone pada ketinggian sekitar 3.000 kaki," kata seorang anggota kru penerbangan.

Ketika ditanya mengenai detailnya, kru tersebut menambahkan, "Ukurannya sangat kecil, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Warnanya merah dan mengkilap."

Menurut Los Angeles Times, sesaat sebelum dugaan tabrakan terjadi, pilot sempat bertanya kepada petugas pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Control) apakah ada drone di dekat lokasi pesawat.

"Setahu saya tidak ada," jawab petugas pengendali.

"Saya rasa saya baru saja melihat benda kecil berwarna merah... sekitar 1.000 kaki di bawah kami di sebelah kanan," ujar pilot menanggapi.

Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat tanpa komplikasi. Dalam sebuah pernyataan kepada KUSI-TV, pihak United Airlines mengonfirmasi hal tersebut.

"Penerbangan United 1980 melaporkan kemungkinan adanya drone strike sesaat sebelum tiba di San Diego. Pesawat mendarat dengan selamat, dan penumpang turun secara normal di gerbang keberangkatan. Tim perawatan kami tidak menemukan kerusakan setelah memeriksa pesawat secara menyeluruh," jelas maskapai tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement