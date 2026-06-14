Pramono Pastikan Tak Semua Tarif Transjabodetabek Naik

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan tidak semua rute Transjabodetabek mengalami kenaikan tarif. Sebelum ada keputusan dari Pemprov DKI Jakarta, tarif Transjabodetabek masih menggunakan harga lama. Kemudian, kenaikan tarif Transjabodetabek juga akan disesuaikan dengan tarif Transjakarta.

"Ya sementara masih tarif yang sama, dalam waktu segera akan segera diputuskan. Tetapi saya juga ingin meluruskan sekali lagi, bahwa yang Transjabodetabek tidak semuanya kemudian nantinya, apa, tarifnya itu naik gitu ya. Kalau ada penyesuaian tentunya sama dengan Transjakarta," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Adapun Transjabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) berpotensi mengalami kenaikan tarif, lantaran beban subsidi yang terlalu besar ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Rute tersebut telah resmi beroperasi pada Kamis 12 Maret 2026 dengan tarif Rp3.500 untuk tiga bulan pertama.

Menurut evaluasi selama tiga bulan rute Blok M–Bandara, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi umum tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, pengguna rute ini telah melampaui target yang diinginkan Pemprov DKI Jakarta.

"Dulu kan target kita 2.000 per hari, ternyata lebih dari itu. Karena memang apa ya, aktivitas orang ke bandara kan tinggi," kata dia.

Ia menilai tingginya minat masyarakat menggunakan Transjabodetabek tersebut karena waktu tempuh ke bandara relatif lebih cepat dibandingkan transportasi umum lainnya.

"Sekarang ini yang menggunakan bus itu dibandingkan dengan transportasi lain, mereka rata-rata lebih cepat karena punya akses tersendiri dan itu keuntungannya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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