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Tak Hanya Blok M-Soetta, Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Bakal Naik Bulan Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |13:30 WIB
Tak Hanya Blok M-Soetta, Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Bakal Naik Bulan Ini
Transjabodetabek (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera memutuskan tarif baru Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Adapun rute ini telah resmi beroperasi pada Kamis 12 Maret 2026 dengan tarif Rp3.500 untuk tiga bulan pertama.

"Untuk tarif Transjabodetabek Blok M, segera akan kami putuskan pada bulan-bulan ini," kata Pramono, Jumat (5/6/2026).

Selain Blok M-Bandara Soetta, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan sejumlah tarif rute Transjabodetabek lainnya. Meski demikian, dia belum bisa mengungkap besaran tarif baru moda transportasi umum tersebut.

"Kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya," ucapnya.

Pramono mengaku kenaikan tarif Transjabodetabek itu dilakukan karena subsidi yang diberikan terlalu besar dan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kenaikan tarif dinilai bisa mengurangi beban subsidi tersebut.

"Perlu penyesuaian karena memang subsidinya terlalu besar," ucapnya.

Sementara khusus tarif baru rute Blok M-Bandara Soetta tentunya akan lebih mahal ketimbang layanan Transjabodetabek lainnya. Sebab, rute tersebut menempuh jarak yang jauh, ditambah biaya parkir di bandara yang terbilang mahal.

(Arief Setyadi )

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