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Pramono Bakal Godok Usulan 5 Rute Baru Transjabodetabek dari Depok

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |13:10 WIB
Pramono Bakal Godok Usulan 5 Rute Baru Transjabodetabek dari Depok
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons usulan Pemerintah Kota Depok terkait penambahan lima rute baru Transjabodetabek yang akan menghubungkan wilayah Depok dengan Jakarta. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Depok. 

Menurutnya, layanan Transjabodetabek kini telah menjadi kebutuhan masyarakat dan terbukti membantu mengurangi kemacetan.

"Saya membaca usulan itu. Nanti kami akan diskusikan dengan Pemerintah Depok. Tapi yang jelas memang Transjabodetabek ini sekarang sudah menjadi kebutuhan," kata Pramono di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026).

Ia menilai layanan Transjabodetabek telah memberikan manfaat bagi mobilitas warga yang setiap hari bepergian dari daerah penyangga menuju Jakarta maupun sebaliknya. Keberadaan transportasi publik tersebut juga dinilai mampu mengurangi kemacetan.

"Dan itu terbukti menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan orang yang pagi hari ke Jakarta maupun sore hari kembali ke kediamannya masing-masing," lanjutnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Depok mengusulkan lima rute baru Transjabodetabek untuk mempermudah mobilitas warga menuju Jakarta. Rute yang diusulkan meliputi kawasan Sawangan, Terminal Depok, Jatijajar, hingga Universitas Indonesia (UI) dengan tujuan Lebak Bulus, Kuningan, Blok M, Kampung Rambutan, dan Manggarai.

Penambahan trayek tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas di koridor Depok-Jakarta.

(Arief Setyadi )

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