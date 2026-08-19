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Praperadilan Febrie Adriansyah soal Status Tersangka Digelar Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |07:32 WIB
Praperadilan Febrie Adriansyah soal Status Tersangka Digelar Hari Ini
Febrie Ardiansyah (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sidang perdana gugatan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang perdana tersebut dijadwalkan dimulai pukul 09.05 WIB.

“Agenda: panggilan pihak, ruang sidang utama (I),” tulis SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat pada Rabu (19/8/2026).

Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tertanggal 5 Agustus 2026.

“Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka,” tulis SIPP.

Adapun termohon dalam gugatan praperadilan tersebut yakni Jaksa Agung RI cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

Sebelumnya, eks Jampidsus Febrie Adriansyah resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Rabu (5/8/2026). Pendaftaran tersebut dilakukan oleh tim kuasa hukum Febrie Adriansyah.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat.

 

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