Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta Pelaku Dugaan Penipuan Loker Damkar DKI Dipecat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |02:01 WIB
Pramono Minta Pelaku Dugaan Penipuan Loker Damkar DKI Dipecat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung murka atas dugaan penipuan rekrutmen atau lowongan kerja (loker) petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta atau Damkar. Ia meminta oknum yang terlibat ditindak tegas.

"Siapa pun yang melakukan itu untuk dipecat aja," kata Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Pramono menegaskan, bahwa dirinya tak ingin praktik tersebut terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Ia pun tak ragu melakukan penindakan, apalagi pandang bulu. 

"Enggak ada toleransi untuk yang seperti itu kita hidupkan di Pemerintah DKI Jakarta," tegasnya.

Sebelumnya, Wintarko Setiawan (31) menjadi korban dugaan penipuan rekrutmen petugas Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Ia mengaku dijanjikan kelulusan oleh seseorang yang diduga merupakan petugas Dinas Gulkarmat DKI Jakarta setelah membayar Rp70 juta.

Wintarko menceritakan kejadian ini bermula ketika dirinya bertemu dengan pelaku pada 2025. Pelaku saat itu mengaku bisa membantu agar Wintarko lolos seleksi penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

"Dia juga (menyampaikan) ada jaminannya uang kembali. Dia berani tanda tangan bermaterai beserta kuitansinya juga," kata Wintarko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245020/kakbah-I1Be_large.jpg
Melonjak, Ada 189 Aduan Haji-Umrah Modus Penipuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244281/indra_kenz-4fSB_large.jpg
Indra Kenz Dikabarkan Bebas dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244206/polri-CoQ1_large.jpg
Polri Patsus Kombes Fahrurozi Terkait Dugaan Penipuan Investasi Rp58,5 Miliar WNA Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244203/polri-MROt_large.jpg
Polri Periksa Kombes Fahrurozi Terkait Laporan Dugaan Penipuan Tambang Emas Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/338/3242483/penipuan-PKx8_large.jpg
Kerap Eksploitasi Rasa Iba, Pasutri Ini Diciduk Usai Gasak Motor di Cipulir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228072/wni-zHRV_large.jpg
12.019 WNI Eks Jaringan Online Scam di Kamboja Minta Dipulangkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement