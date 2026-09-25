Indra Kenz Dikabarkan Bebas dari Penjara

JAKARTA — Selebgram Indra Kesuma, atau yang akrab disapa Indra Kenz, dikabarkan bebas dari tahanan atas kasus investasi bodong platform Binomo. Kabar kebebasan tersebut terungkap setelah sahabatnya, Paris Pernandes, mengunggah momen pertemuan haru di antara keduanya.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @parispernandes_, Paris memperlihatkan video saat menyambut Indra Kenz, yang juga sempat menginap di kediamannya usai dijemput saat hari Indra dibebaskan.

"Halo teman-teman, jadi hari ini aku bahagia, terharu, karena tadi malam ada yang menginap di rumahku. Serius kali ini teman-teman, karena sudah berapa tahun aku sama Abang ini tidak berjumpa. Akhirnya kami bisa jumpa lagi. Tadi malam aku jemput dia dan dia menginap di rumahku. Pokoknya ke depannya, Abang, kita sama-sama," ujar Paris, dikutip Jumat (25/9/2026).

Sikap hangat Paris pun membuat Indra terharu hingga meneteskan air mata. Indra bahkan sempat bersimpuh di kaki Paris sebagai bentuk rasa terima kasih, meski langsung dicegah dan diminta untuk berdiri kembali.

"Aku bangga kali, terima kasih juga mau menjemput aku dan menerima aku menginap. Maafkan aku kalau kemarin-kemarin bikin salah. Maafkan aku, aku mau berubah jauh lebih baik, ajarin aku ya," ungkap Indra.

Di tengah suasana emosional tersebut, Paris sempat berniat memberikan sejumlah uang tunai untuk membantu modal awal sahabatnya. Namun, pemberian itu sempat ditolak oleh Indra lantaran ia mengaku ingin bekerja keras mengumpulkan rezeki.