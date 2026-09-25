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Guruh Soekarnoputra Dikabarkan Kritis, Jalani Perawatan Intensif di RS Siloam Semanggi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |14:21 WIB
Guruh Soekarnoputra Dikabarkan Kritis, Jalani Perawatan Intensif di RS Siloam Semanggi
Guruh Soekarnoputra. (Foto: Instagram/@guruh_sukarno_putra)
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JAKARTA — Seniman sekaligus budayawan Indonesia, Guruh Soekarnoputra, dilaporkan dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta.

Putra dari Presiden Pertama RI, Soekarno, ini sempat tidak sadarkan diri saat mendapatkan penanganan medis dari tim dokter.

Kabar sakitnya sosok yang dikenal luas di panggung seni dan budaya Tanah Air ini beredar setelah perwakilan keluarga, Didi Mahardika, mengonfirmasi situasi kesehatan Guruh yang kian menurun.

Menurut Didi, kondisi kesehatan Guruh memang sudah menunjukkan penurunan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

"Saat ini kondisinya masih dalam penanganan dan pengawasan intensif dari tim dokter. Mohon doanya dari teman-teman dan masyarakat agar beliau bisa segera pulih kembali," ujarnya, Jumat (25/9/2026).

Sebelum dirujuk dan dirawat secara intensif di RS Siloam Semanggi, Guruh sempat menjalani perawatan medis selama kurang lebih empat pekan di RS Medistra.

Meski sempat memperlihatkan sedikit perbaikan, kondisi kesehatan pria kelahiran 13 Januari 1953 tersebut kembali memburuk.

Kabar memprihatinkan ini merambah ke kalangan seniman, musisi, hingga rekan sejawat yang turut membagikan ucapan simpati dan permohonan doa.

 

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