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Tragis! Istri Dokter Tewas Bersimbah Darah di Kamarnya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |10:36 WIB
Tragis! Istri Dokter Tewas Bersimbah Darah di Kamarnya
Ilustrasi AI
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CIREBON- Seorang perempuan bernama Karningsih ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban diketahui istri seorang dokter umum.

Kondisi korban pertama kali diketahui suaminya yang baru pulang setelah selesai membuka praktik di kliniknya. Saat masuk ke rumah, sang dokter mendapati istrinya sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasur dengan darah di sekitar tubuh korban.

Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kompol Irfan Alireja mengatakan jenazah korban telah dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Autopsi dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap penyebab kematian korban.

"Kami baru saja olah TKP berkenaan adanya penemuan jenazah. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi," katanya, Jumat (25/9/2026).

Sejumlah saksi diperiksa, termasuk suami korban yang menjadi orang pertama yang menemukan jasad Karningsih.

Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, polisi menemukan beberapa luka pada tubuh korban. Namun, penyidik belum menyimpulkan penyebab pasti kematian maupun memastikan adanya unsur pembunuhan karena penyelidikan masih berlangsung.

Irfan menambahkan, hasil olah TKP sementara menunjukkan adanya beberapa luka pada tubuh korban. Polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap rangkaian kejadian sebenarnya.

Dari olah TKP ada beberapa luka pada tubuh korban," katanya. Penyidik juga masih mendalami kondisi rumah korban, termasuk kemungkinan adanya barang yang hilang.

 

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