Heboh ASN Tewas Dibunuh Istri di Depan Masjid, Begini Kronologi Lengkapnya!

SUMSEL- Kasus dugaan pembunuhan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial A (32) di halaman depan Masjid At-Taqwa, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan menghebohkan warga.

Seorang perempuan berinisial DLA diamankan karena diduga terlibat dalam kematian suaminya. Korban tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengatakan, korban dan DLA diketahui sedang dalam kondisi pisah ranjang. Sebelum kejadian, keduanya sempat bertemu di Kantor Inspektorat Kabupaten OKI.

“Kami memastikan proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, Selasa (22/9/2026).

Pertemuan itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. DLA datang untuk meminta uang yang akan digunakan sebagai biaya pengobatan anak mereka.

Saat bertemu, keduanya terlibat percekcokan. Dalam situasi tersebut, DLA diduga mengambil pisau yang sebelumnya disimpan dalam tas.

Senjata tajam itu kemudian digunakan untuk menyerang korban hingga mengalami luka pada bagian tubuh, wajah, dan dada. Korban kemudian tersungkur dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Setelah kejadian, DLA sempat berupaya meninggalkan lokasi. Namun, personel Polres OKI yang mendapat informasi langsung bergerak dan mengamankan perempuan tersebut tidak lama setelah kejadian.