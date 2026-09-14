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Tragis! ABG Open BO Tewas Dibunuh Pelanggan di Bekasi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |11:48 WIB
Tragis! ABG Open BO Tewas Dibunuh Pelanggan di Bekasi
ABG Open BO Tewas Dibunuh Pelanggan di Bekasi/Ilustrasi AI
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BEKASI - Seorang wanita muda berinisial K (18) tewas dibunuh pelanggannya di Kampung Kedaung, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  Peristiwa tersebut membuat heboh warga.

Korban diduga terlibat cekcok dengan pelaku terkait pembayaran saat keduanya bertemu untuk melakukan transaksi jasa.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi. "Pelaku ada di kolong bale ngumpet," kata Saidi, salah satu warga, Senin (14/9/2026).

Kronologi kasus pembunuhan tersebut bermula ketika korban dan pelaku berkomunikasi melalui aplikasi MiChat. Korban yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial kemudian datang ke lokasi untuk bertemu pelaku.

Namun, pertemuan itu berujung cekcok. Perselisihan diduga terjadi karena terdapat perbedaan harga pembayaran dari kesepakatan awal.

 

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