Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Awal Pekan di Jabodetabek Diprediksi Berawan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |05:01 WIB
Cuaca Awal Pekan di Jabodetabek Diprediksi Berawan
Cuaca berawan (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/9/2026) berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Bogor dan Bekasi juga diprediksi mengalami cuaca berawan. Kondisi tersebut berlaku di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Cuaca berawan juga diprakirakan terjadi di Kota Depok. Untuk wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/337/3241798/bibit_siklon-BTKl_large.jpg
BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 98W, Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/338/3240735/hujan-WSrH_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sejumlah Wilayah Diprediksi Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/338/3240504/cuaca-S8t6_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239365/cuaca-zDnJ_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/338/3239154/cuaca-LpJS_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Cerah, Tangerang Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238567/cuaca-Wg5B_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement