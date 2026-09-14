Cuaca Awal Pekan di Jabodetabek Diprediksi Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/9/2026) berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Bogor dan Bekasi juga diprediksi mengalami cuaca berawan. Kondisi tersebut berlaku di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Cuaca berawan juga diprakirakan terjadi di Kota Depok. Untuk wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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