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Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |05:03 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Cerah Hari Ini
Cuaca cerah (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan didominasi kondisi cerah dan cerah berawan pada Senin (7/9/2026).

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kepulauan Seribu serta seluruh wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, cuaca diprakirakan cerah berawan. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan cerah.

Kondisi cerah juga diprakirakan terjadi di wilayah Bogor dan Bekasi. Misalnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi diprakirakan mengalami cuaca cerah.

Sementara Kota Depok juga diprakirakan cerah. Untuk wilayah Tangerang, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan, seperti di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
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