Modifikasi Cuaca Atasi Abu Anak Krakatau Akan Dilakukan dari Bandara Tak Terdampak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengubah rencana penerbangan pesawat yang akan digunakan untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Lapangan Terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan, ke Bandar Udara (Bandara) yang tidak ditutup imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Pergeseran rencana penerbangan ini menyusul adanya informasi bahwa Lapangan Terbang Pondok Cabe yang turut diberlakukan penutupan sementara hingga pukul 14.00 WIB.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan OMC akan tetap dilakukan dengan mengutamakan keselamatan bagi seluruh awak pesawat yang menjalankan operasi ini.

"Karena Pondok Cabe ini nggak bisa, tertutup, makanya nanti untuk melaksanakan OMC-nya kalau bisa dari Halim, (tapi) kalau tidak ya nanti dari Bandara Bandung (Husein Sastranegara) yang memang terbuka," kata Suharyanto dalam konferensi persnya secara daring, Minggu (6/9/2026).

Meski begitu, dia memastikan OMC akan tetap dilakukan pada hari ini hingga malam nanti. Langkah ini penting untuk membantu memulihkan kondisi cuaca yang terdampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

"Karena dalam kondisi erupsi salah satu upaya yang sangat baik apabila kemudian datang hujan gitu, sehingga abu itu bisa luruh ke tanah. Memang bisa juga tanpa hujan dengan angin, tetapi kan kadang-kadang ini butuh waktu yang lama," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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