Gunung Anak Krakatau Meletus Pagi Ini, Semburkan Lava Air Mancur

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau dilaporkan telah alami erupsi pada Jumat (4/9/2026) malam. Bahkan, gunung tersebut menyemburkan lava air mancur (lava fontain).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut, bahwa kawah Gunung Anak Krakatau diselimuti asap bewarma kelabu dan hitam.

"Gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 100-400 meter dari puncak," tulis laporan PVMBG itu dikutip, Minggu (5/9/2026).

Laporan itu menyebutkan bahwa Gunung Anak Krakatau mulai meletus sekitar pukul 23.07 WIB. Bahkan, letusan masih terhadi hingga 1 jam 30 menit. Bahkan, laporan itu menyebutkan bahwa letusan itu menyemburkan lava.

"Kondisi Terkini Gunung Anak Krakatau Erupsi Menerus selama 1jam 30 Menit sampai laporan ini di buat, berlangsung sejak pukul 23.07 WIB hingga sekarang. Kondisi erupsi seperti ini diinterpretasikan sebagai "Lava Fontain" atau lava air mancur," bunyi laporan itu.