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Bukan Sekadar Zakat, Cara Baitulmaal Munzalan Indonesia Hadirkan Kebahagiaan di Masyarakat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |15:30 WIB
Bukan Sekadar Zakat, Cara Baitulmaal Munzalan Indonesia Hadirkan Kebahagiaan di Masyarakat
Cara Baitulmaal Munzalan Indonesia hadirkan kebahagiaan di masyarakat. (Foto: dok Yayasan Baitulmaal Munzalan)
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JAKARTA - Sebagai lembaga amil zakat yang berkomitmen menghadirkan kebermanfaatan umat, Baitulmaal Munzalan Indonesia Perwakilan Provinsi Jakarta-Banten sukses menginisiasi rangkaian Program Merdeka Fair sepanjang Agustus 2026. Mengusung tema “Merdeka Berbagi, Menguatkan Ukhuwah, Menghadirkan Harapan”, program ini menjadi ruang kolaborasi nyata yang mengintegrasikan semangat kemerdekaan dengan aksi sosial.

Mengandalkan gotong royong melalui empat pilar utama: Kemanusiaan, Kepedulian, Pendidikan, dan Kesehatan. Program ini berhasil menyatukan langkah muzaki, mitra, PASKAS, hingga masyarakat untuk mendistribusikan kebahagiaan langsung kepada anak yatim, santri penghafal Al-Qur’an, dan mustahik 

Selama ini, momen-momen membahagiakan seperti rekreasi edukatif atau pernikahan yang layak sering dianggap sebagai kemewahan yang sulit diakses oleh masyarakat prasejahtera. Padahal, sentuhan tersebut menjadi pondasi penting bagi kebangkitan mental dan spiritual mereka.

Menjembatani celah ini, Merdeka Fair merancang solusi yang mengemas penyaluran zakat menjadi pendekatan sosial, edukasi, dan pemberdayaan yang berdampak emosional, mengubah simpati menjadi aksi nyata untuk menghargai dan memberi ruang tumbuh bagi mereka yang membutuhkan.

Wujud nyata dari inisiatif ini terangkum dalam serangkaian kegiatan yang sarat makna. Pada 14 Agustus 2026, Festival Kawinan Tanah Abang sukses digelar di Masjid Fatahillah, Jakarta Pusat, memfasilitasi pernikahan bermartabat bagi 30 pasangan mustahik guna memperkuat literasi keluarga dan pelestarian budaya lokal.

(Foto: dok Yayasan Baitulmaal Munzalan)
(Foto: dok Yayasan Baitulmaal Munzalan)

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