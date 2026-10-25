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Gubernur Kalteng dan Pangdam Tanam Pohon di Tumbang Nusa, Upaya Pemulihan Karhutla

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |12:09 WIB
Gubernur Kalteng dan Pangdam Tanam Pohon di Tumbang Nusa, Upaya Pemulihan Karhutla
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Pangdam XXIITambun Bungai Zainul Arifin menanam pohon di Tumbang Nusa, Sabtu (24/10/2026). (Foto: dok ist)
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PULANG PISAU – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemulihan kawasan terdampak menjadi pekerjaan lanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang, mulai dari rehabilitasi lingkungan hingga pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi.

Pesan itu terlihat saat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Pangdam XXII/Tambun Bungai Zainul Arifin turun langsung menanam pohon di kawasan Posko Karhutla Camp Peat, Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu (24/10/2026).

Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan lingkungan sekaligus memperkuat kepedulian terhadap kawasan yang rentan terdampak kebakaran. Langkah ini juga menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, dari pencegahan dan pemadaman hingga pemulihan setelah bencana.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan karhutla, termasuk dukungan terhadap rehabilitasi lingkungan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah, TNI, komunitas, relawan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian alam.

“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Setelah api padam, kita juga harus memikirkan bagaimana lingkungan yang terdampak bisa dipulihkan dan dijaga agar tidak kembali terbakar. Ini merupakan tanggung jawab bersama demi masa depan Kalimantan Tengah,” kata Agustiar.

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