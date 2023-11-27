Gunung Anak Krakatau 13 Kali Erupsi Sejak Kemarin

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau masih terus mengalami erupsi, tercatat 13 kali letusan sejak kemarin Minggu 26 hingga Senin 27 November 2023, sore. Terakhir, tercatat letusan sore ini pukul 15.25 WIB.

“Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Senin, 27 November 2023, pukul 15:25 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 957 m di atas permukaan laut),” tulis Tim Pos Pengawas Gunung Anak Krakatau Anggi Nuryo Saputro dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Anggi melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 70 mm dan durasi 113 detik.

Lebih lanjut, menurut informasi PVMBG gunung api Gunung Anak Krakatau terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis tinggi sekitar 25-50 meter dari puncak. Cuaca berawan, angin lemah ke arah barat laut. Suhu udara sekitar 26.3-28.5°C. Kelembaban 61-70%.

“Masyarakat pun diminta untuk tidak mendekat ke area Gunung Anak Krakatau. Aktivitas warga pun dibatasi dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif,” imbaunya.