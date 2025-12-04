Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas

GOWA – Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang pria diikat di sepeda motor diseret dan diarak keliling kampung oleh ratusan orang hingga malam hari. Lokasi kejadian berada di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam video yang diterima Okezone, pria tersebut diketahui berinisial A (47) tewas setelah dihakimi ratusan massa karena diduga menganiaya dan memperkosa seorang wanita difabel.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Polsek Tompobulu. Alhamdulillah, berdasarkan laporan yang kami terima, situasi di lokasi saat ini sudah kondusif,” ujar Kapolres Gowa AKBP Muhammad Aldy Sulaeman, dikutip, Kamis (4/12/2025).

Diungkapkannya, A dianiaya hingga tewas dan diseret keliling kampung okarena diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

“Berdasarkan informasi awal, yang bersangkutan diduga menjadi korban penganiayaan karena sebelumnya diduga melakukan pemerkosaan,''ujarnya.

'Namun hal ini masih akan kami dalami untuk memastikan kronologi kejadian yang sebenarnya,” lanjut Aldy.