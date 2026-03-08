Gempa M4,4 Guncang Buru Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,4 mengguncang Buru, Maluku, pada Minggu 8 Maret 2026, pukul 18.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 123 km Barat Daya Buru, Maluku, pada koordinat 3.75 Lintang Selatan – 126.10 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal di kedalaman 12 Km.

“Gempa Mag:4.4, 08-Mar-2026 18:46:49WIB, Lok:3.75LS, 126.10BT (123 km BaratDaya BURU-MALUKU), Kedlmn:12 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

