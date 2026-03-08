Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,4 Guncang Buru Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |20:25 WIB
Gempa M4,4 Guncang Buru Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Maluku (Foto: dok BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,4 mengguncang Buru, Maluku, pada Minggu 8 Maret 2026, pukul 18.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 123 km Barat Daya Buru, Maluku, pada koordinat 3.75 Lintang Selatan – 126.10 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal di kedalaman 12 Km.

“Gempa Mag:4.4, 08-Mar-2026 18:46:49WIB, Lok:3.75LS, 126.10BT (123 km BaratDaya BURU-MALUKU), Kedlmn:12 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Telusuri berita news lainnya
