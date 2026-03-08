Gempa Kuat M6,1 di Tonga, BMKG: Tidak Picu Tsunami ke Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Tonga, negara kepulauan di kawasan Pasifik, pada Minggu (8/3/2026) pukul 16.28.24 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki magnitudo M6,1 dengan episenter berada pada koordinat 15,933° LS dan 173,957° BT, pada kedalaman 116,6 kilometer.

Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

“Oleh karena itu, masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” ujar Rahmat.