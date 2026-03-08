Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Kuat M6,1 di Tonga, BMKG: Tidak Picu Tsunami ke Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |18:30 WIB
Gempa Kuat M6,1 di Tonga, BMKG: Tidak Picu Tsunami ke Indonesia
Gempa Tonga (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Tonga, negara kepulauan di kawasan Pasifik, pada Minggu (8/3/2026) pukul 16.28.24 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki magnitudo M6,1 dengan episenter berada pada koordinat 15,933° LS dan 173,957° BT, pada kedalaman 116,6 kilometer.

Plt Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

“Oleh karena itu, masyarakat pesisir di wilayah Indonesia diimbau agar tetap tenang. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” ujar Rahmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Tonga
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205750//gelombang_tinggi-zs91_large.jpg
BMKG: Dua Bibit Siklon di Perairan Indonesia Picu Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205763//warga_kebon_pala_jaktim_bersihkan_rumah-w1rj_large.jpeg
Banjir Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Bersihkan Rumah dari Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205743//gempa_aceh-aCXt_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Dipicu Subduksi Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205706//gempa-9NeZ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205639//gempa-GyRl_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205601//cuaca-amS6_large.jpg
Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement