Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Dua Bibit Siklon di Perairan Indonesia Picu Gelombang Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |18:10 WIB
BMKG: Dua Bibit Siklon di Perairan Indonesia Picu Gelombang Tinggi
Gelombang tinggi (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Centre Jakarta (TCWC Jakarta) melaporkan munculnya dua bibit siklon tropis, yakni 93S dan 95W, yang terpantau di wilayah perairan Indonesia pada awal Maret 2026.

Meski peluang keduanya untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih tergolong rendah, dampak tidak langsungnya berpotensi memicu gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan.

BMKG mendeteksi Bibit Siklon Tropis 93S mulai terbentuk sejak 2 Maret 2026 di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah selatan Jawa Barat. Berdasarkan analisis terbaru, bibit siklon ini bergerak perlahan ke arah barat daya.

“Saat ini posisinya berada di Samudra Hindia selatan Jawa Barat. Bibit Siklon Tropis 93S memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan bergerak perlahan ke arah barat daya dalam periode 24 jam ke depan,” tulis BMKG, Minggu (8/3/2026).

BMKG memperingatkan dampak tidak langsung dari Bibit Siklon Tropis 93S berupa peningkatan tinggi gelombang di wilayah selatan Indonesia, antara lain:

- Gelombang tinggi (1,25 – 2,5 meter) berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur, serta Laut Sawu.

- Gelombang sangat tinggi (2,5 – 4 meter) berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Timur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205763//warga_kebon_pala_jaktim_bersihkan_rumah-w1rj_large.jpeg
Banjir Surut, Warga Kebon Pala Jaktim Bersihkan Rumah dari Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205743//gempa_aceh-aCXt_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Dipicu Subduksi Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/340/3205706//gempa-9NeZ_large.jpg
Gempa M5,6 Guncang Sinabang Aceh, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205639//gempa-GyRl_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Bengkulu, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205601//cuaca-amS6_large.jpg
Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205599//siklon_tropis-qB5j_large.jpg
4 Bibit Siklon Tropis Terpantau di Sekitar Indonesia, Waspada Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement