INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah hingga 26 Februari

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |10:27 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 23-26 Februari 2026.

BMKG mendeteksi adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 22 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat hingga Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot.

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa, Selat Makassar bagian Selatan dan Samudra Hindia selatan Jawa Barat hingga NTB," tulis BMKG dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kep. Nias, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan NTT, Laut Natuna Utara.

Selanjutnya Laut Jawa bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Pasifik utara Papua, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian timur.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan NTB.

Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

 

