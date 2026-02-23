Kemenkes Terima Notifikasi Kasus Campak dari Australia, Pasien Sempat ke Indonesia

JAKARTA – Kementerian Kesehatan RI menerima notifikasi resmi dari otoritas kesehatan Australia, terkait kasus campak pada pasien yang memiliki riwayat perjalanan dari Indonesia. Informasi ini diterima melalui mekanisme International Health Regulations (IHR) dan telah diverifikasi serta ditindaklanjuti oleh PHEOC Kemenkes.

"Berdasarkan informasi yang diterima, kasus merupakan perempuan usia 18 tahun dengan riwayat vaksinasi MMR lengkap pada tahun 2009 dan 2012. Yang bersangkutan melakukan perjalanan menggunakan Batik Air rute Jakarta–Perth pada 7–8 Februari 2026," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Minggu (22/2/2026).

Aji menyebut gejala ruam muncul pada 8 Februari di Perth, dan hasil pemeriksaan PCR dinyatakan positif. Saat ini dilaporkan satu kasus tanpa kematian.

Koordinasi lintas negara telah dilakukan melalui mekanisme IHR antara Indonesia dan Australia, serta berkoordinasi dengan World Health Organization Indonesia untuk memastikan respons sesuai standar internasional.

“Namun demikian, pihak Australia masih melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus tersebut dan belum memberikan informasi lebih detail,” katanya.