HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perombakan Besar-Besaran di Polda Metro Jaya, 175 Perwira Dimutasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |01:10 WIB
Perombakan Besar-Besaran di Polda Metro Jaya, 175 Perwira Dimutasi
Perombakan Besar-Besaran di Polda Metro Jaya, 175 Perwira Dimutasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan mutasi jabatan terhadap 175 personel dari pangkat Ipda hingga AKBP. Pada mutasi ini, terdapat sejumlah pergeseran pada jabatan kapolsek.

Mutasi besar-besaran ini tertuang dalam surat telegram (ST) Nomor ST/89/I/KEP./2026 tanggal 19 Januari 2026 yang mencakup 76 personel, serta Nomor ST/90/I/KEP./2026 tanggal 19 Januari 2026 dengan jumlah 99 personel.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebutkan, rotasi jabatan merupakan hal yang rutin dilakukan di lingkungan Polri.

“Mutasi merupakan agenda rutin guna penyegaran organisasi. Mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier personel Polri. Termasuk reward bagi personel,” kata Budi, Sabtu (21/2/2026).

Berikut sejumlah posisi yang dimutasi; 

1. Kompol Hasan Basri diangkat dari Kasubbminopsnal Bagbinopsnal Ditpamobvit Polda Metro Jaya menjadi Wakasatlantas Polres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya;

2. Kompol Heri Amran, dari Wakasatlantas Polres Metro Tangerang Kota menjadi Kasubbminopsnal Bagbinopsnal Ditpamobvit Polda Metro Jaya;

3. AKP Rudi Suwarno, dari Kasubsitekinfo Sisitik Polres Metro Bekasi Kota diangkat menjadi PS Wakasatresnarkoba Polres Metro Bekasi Kota;

4. Kompol Indah Hartantiningrum, yang merupakan Pamen Polda Metro Jaya pindahan dari Bareskrim Polri, diangkat menjadi Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

5. AKBP Indra S. Tarigan, dari Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya diangkat menjadi Penyidik Madya 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

6. Kompol Wahid Key, dari Kapolsek Mampang Prapatan diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan;

7. AKP Dian Pornomo, Panit 2 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diangkat menjadi Kapolsek Mampang;

8. AKBP Bayu Kurniawan, Penyidik Madya 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur;

 

1 2
      
