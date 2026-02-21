Polda Metro Jaya Rotasi 7 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, merotasi sejumlah pejabat di wilayah hukum Polda Metro. Sejumlah jabatan yang diganti yakni tujuh Kapolsek.

Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram dengan nomor ST/89/II/KEP./2026 dan ST/90/II/KEP./2026 tertanggal 19 Februari 2026 yang ditandatangani Karo SDM Polda Metro Jaya, Kombes Muh Dwita Kumu Wardana.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya mutasi dan rotasi tersebut. Menurutnya, hal tersebut bentuk penyegaran organisasi dan bagian dari pembinaan karier.

“Iya benar. Mutasi merupakan agenda rutin guna penyegaran organisasi, mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier personel Polri. Termasuk reward bagi personel yang bekerja melebihi tugas pokoknya, begitu juga sebaliknya,” kata Budi Hermanto, Sabtu (21/2/2026).

Selain Kapolsek, Kapolda Metro Jaya melakukan pergantian di posisi lainnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Berikut daftar 7 Kapolsek dan jabatan lainnya:

1. Kompol Suparmin, dari Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru diangkat menjadi Kapolsek Bekasi Selatan;

2. AKP Dian Pornomo, Panit 2 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diangkat menjadi Kapolsek Mampang;

3. AKP Reza Aditya, menjadi Kapolsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat;

4. Kompol Bobby Mochammad Zulfikar, diangkat menjadi Kapolsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat;

5. AKBP Riyanto, diangkat menjabat Kapolsek Metro Setiabudi Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, ia Kapolsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat;

6. AKBP Nugrahadi diangkat menjadi Kapolsek Kebayoran Baru. Sebelumnya, ia Pamen Polda Metro Jaya pindahan dari Bareskrim Polri;

7. AKP Daniel Dirgala, dari PS Kanit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menjadi PS Kapolsek Pademangan Polres Metro Jakarta Utara;