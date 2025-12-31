Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan aksi tawuran masih kerap terjadi sepanjang 2025. Berdasarkan data yang ada, tercatat 440 aksi tawuran terjadi selama 2025.

Hal itu disampaikan Irjen Asep Edi saat Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025 Polda Metro Jaya di BPMJ, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

“Kami juga menangani fenomena sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan, seperti tawuran, kekerasan jalanan, balap liar, dan perilaku berisiko yang kerap melibatkan anak-anak muda. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 440 kejadian tawuran dan keributan kelompok,” kata Irjen Asep.

Ia menuturkan, pihaknya terus melakukan pencegahan hingga penindakan terhadap aksi tawuran tersebut. Kepolisian rutin melaksanakan patroli kewilayahan serta menggandeng pihak sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap para siswa.

“Kita mitigasi, kita kelola, kita hilangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berupaya merespons setiap aduan masyarakat dengan memperkuat kanal pengaduan publik.

“Dengan mengoptimalkan layanan call center 110, di mana animo masyarakat terhadap pelayanan ini terbilang cukup tinggi. Sepanjang 2025, kami menerima lebih dari 269.000 panggilan yang masuk. Bagi kami, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya untuk melapor dan meminta bantuan,” jelasnya.

(Arief Setyadi )