Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |13:04 WIB
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
Ilustrasi tawuran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan aksi tawuran masih kerap terjadi sepanjang 2025. Berdasarkan data yang ada, tercatat 440 aksi tawuran terjadi selama 2025.

Hal itu disampaikan Irjen Asep Edi saat Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025 Polda Metro Jaya di BPMJ, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

“Kami juga menangani fenomena sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan, seperti tawuran, kekerasan jalanan, balap liar, dan perilaku berisiko yang kerap melibatkan anak-anak muda. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 440 kejadian tawuran dan keributan kelompok,” kata Irjen Asep.

Ia menuturkan, pihaknya terus melakukan pencegahan hingga penindakan terhadap aksi tawuran tersebut. Kepolisian rutin melaksanakan patroli kewilayahan serta menggandeng pihak sekolah untuk melakukan pembinaan terhadap para siswa.

“Kita mitigasi, kita kelola, kita hilangkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berupaya merespons setiap aduan masyarakat dengan memperkuat kanal pengaduan publik.

“Dengan mengoptimalkan layanan call center 110, di mana animo masyarakat terhadap pelayanan ini terbilang cukup tinggi. Sepanjang 2025, kami menerima lebih dari 269.000 panggilan yang masuk. Bagi kami, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya untuk melapor dan meminta bantuan,” jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015/polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement