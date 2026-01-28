Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:15 WIB
Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons
Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons (Okezone/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terkait kasus anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Ikhwan Mulyadi yang menuding seorang pedagang es jadul di Kemayoran menggunakan bahan spons.

1. Polda Metro Minta Maaf

“Terkait pedagang es yang viral beberapa waktu, kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan personel kami yakni Bhabinkamtibmas ada persepsi yang kurang baik atau kurang tepat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Ia menerangkan, kegiatan aparat di lapangan bertujuan memberikan edukasi mengenai keamanan pangan. Ia menegaskan, Polri tidak pernah mematikan usaha dari pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat ini harus kami sampaikan. Tapi, apapun itu kami memahami psikologis kekecewaan publik, kami sampaikan mohon maaf,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini Bid Propam Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terkait tindakan yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas tersebut.

“Bid Propam Polda Metro Jaya telah menjemput bola. Dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika, kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, aparat TNI-Polri yang sempat mengamankan penjual es kue jadul lantaran dicurigai berbahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat kini meminta maaf. Mereka menegaskan hal itu semata-mata untuk memastikan keamanan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815/tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015/polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement