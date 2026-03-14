Polda Metro Aktifkan Satkamling saat Mudik Lebaran dan Siapkan Penitipan Kendaraan Gratis

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |01:08 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengaktifkan Satkamling terpadu selama masa mudik Lebaran 2026. Program ini untuk menjaga rumah-rumah yang ditinggal masyarakat mudik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, polisi nantinya bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah untuk patroli. Budi menyebutkan, hal ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat meninggalkan rumahnya.

"Polda Metro Jaya bersama TNI, Kodam Jaya, Pemerintah Daerah, mengaktifkan Satkamling terpadu, juga melakukan patroli skala kecil, sedang, dan besar untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat DKI," ujar Budi, Jumat (13/3/2026).

Tak hanya itu, polisi akan memberikan fasilitas penitipan kendaraan tanpa pungutan biaya. Warga bisa menitipkan kendaraannya di kantor polisi terdekat.

"Jadi, silakan datang ke Polsek maupun Polres dan Polda, kita memberikan space penitipan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menunjukkan dokumen surat kendaraan sehingga dititipkan dan dikunci. Jadi kita akan jaga," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengimbau bagi masyarakat yang mudik untuk memadamkan lampu rumah yang tidak dipakai. Selain itu, polisi mengimbau warga mencabut saluran gas LPG untuk menghindari potensi kebakaran.

"Apabila meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, listrik dipadamkan (hanya lampu-lampu tertentu yang dinyalakan), termasuk arus gas LPG yang mungkin harus diputus sehingga tidak menimbulkan kebocoran," tutur Budi.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/338/3204276/pasar-O3I2_large.jpg
Polda Metro Gelar Rakorda Awasi Harga Pangan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202926/polda_metro_jaya-emIR_large.jpg
Perombakan Besar-Besaran di Polda Metro Jaya, 175 Perwira Dimutasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202899/polisi-6N3E_large.jpg
Polda Metro Jaya Rotasi 7 Kapolsek, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198050/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-pXys_large.jpg
Polda Metro Minta Maaf soal Pedagang Es Dituding Pakai Bahan Spons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815/tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015/polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
