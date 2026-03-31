HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |10:32 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya melimpahkan kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, ke Puspom TNI.

Hal itu diungkapkan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).

"Perkenankan kami menyampaikan, perkembangan hasil penyelidikan yang kami lakukan terkait dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi dan menimpa eh, Saudara Andri Yunus," ucap Iman.

Ia mengaku, pihaknya telah melakukan penyelidikan sejak menerima laporan penyiraman air keras terhadap Andrie.

"Dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," tutur Iman.

Sebelumnya, polisi telah mengidentifikasi pelaku penyiram air keras terhadap Andrie. Pelaku diduga berjumlah empat orang dengan menggunakan dua motor.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menegaskan hal itu dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Senin (16/3/2026). Polda Metro Jaya menyebut pelaku berinisial BHC dan MAK.

 

