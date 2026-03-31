HOME NEWS NASIONAL

Kasus Penyiraman Andrie Yunus, Komnas HAM Kaji Peradilan Umum dan TGPF

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |06:15 WIB
Kasus Penyiraman Andrie Yunus, Komnas HAM Kaji Peradilan Umum dan TGPF
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkaji sejumlah skenario penanganan hukum terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian menyebutkan, pihaknya belum mengambil keputusan terkait rekomendasi karena masih mengumpulkan keterangan.

“Kita belum bisa memutuskan. Kami akan meneruskan permintaan keterangan dari berbagai pihak dan tentu banyak sekali skenario ke depan ya, skenario terbaik dan terburuk tentunya. Kita masih sedang menimbang-nimbang banyak skenario,” kata Saurlin kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Ia menyampaikan, salah satu opsi yang dinilai ideal adalah melalui peradilan umum. Akan tetapi, hal itu akan dibahas lebih lanjut.

“Kami akan rapatkan terkait itu. Kami akan diskusikan setelah kami merampungkan permintaan keterangan dari berbagai pihak. Tentu banyak sekali skenarionya. Peradilan umum salah satu yang ideal, tapi kami harus diskusikan ya,” ujar dia.

Penyiram Andrie Yunus yang Diungkap Polisi-TNI Beda Inisial, Komnas HAM: Orang yang Sama
Komnas HAM Segera Panggil TNI Terkait Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Komnas HAM: Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM
Lepas Jabatan Kabais TNI Buntut Kasus Air Keras, Letjen Yudi Dinilai Tanggung Jawab Terhadap Institusi
Komnas HAM Belum Simpulkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM Berat
Penyerahan Jabatan Kabais, Pengamat Nilai Jadi Ujian bagi TNI
