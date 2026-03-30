Komnas HAM Segera Panggil TNI Terkait Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |20:01 WIB
Komnas HAM segera panggil TNI terkait penyiraman air keras Andrie Yunus (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil pihak TNI untuk dimintai keterangan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

“Kami akan terus mengawal kasus ini dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak TNI,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, Senin (30/3/2026).

Saurlin menjelaskan, pemanggilan ditujukan kepada institusi TNI. Namun, ia belum dapat memastikan siapa yang akan hadir dalam pemeriksaan tersebut.

“Kita belum tahu siapa yang datang nanti. Tentu yang tertinggi adalah Panglima, tapi kita belum tahu siapa yang akan datang,” ujarnya.

Hari ini, Komnas HAM juga telah meminta keterangan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Permintaan keterangan itu berlangsung selama 3 jam dengan 15 pertanyaan.

Komnas HAM: Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM
Lepas Jabatan Kabais TNI Buntut Kasus Air Keras, Letjen Yudi Dinilai Tanggung Jawab Terhadap Institusi
Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Andrie Yunus Diusulkan Disidang di Peradilan Umum
4 Prajurit TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS Terancam 7 Tahun Penjara
Pemerintah Gratiskan Biaya Perawatan Aktivis KontraS Korban Penyiraman Air Keras di RSCM
RSCM: Andrie Yunus Alami Luka Bakar, Penurunan Penglihatan dan Kerusakan Kornea Mata
