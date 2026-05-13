Perwira BAIS Kapten Dwi Prasetyo Ikut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus karena Jiwa Korsa

JAKARTA-Terdakwa III kasus dugaan penyiraman cairan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, Kapten Nandala Dwi Prasetyo mengaku ikut terlibat penyiraman itu karena dia merasa kesal dengan sikap Andrie Yunus. Maka itu, dia tak melarang perbuatan para juniornya dan justru ikut di dalamnya agar aktivis KontraS itu kapok.

"Apakah terdakwa III tidak mencegah adek-adeknya, jangan dilakukan seperti itu nanti ada saluran tersendiri kalau memang mau menuntut balas terhadap saudara Andrie Yunus. Misalkan melaporkan atau mencari celah apa kek terhadap Andrie Yunus, harusnya dicegah bukannya malah, apa selanjutnya terdakwa III?" tanya Oditur Militer di persidangan, Rabu (13/5/2026).

"Setelah terdakwa I menunjukkan video tersebut, saya merasa kesal dan pada saat itu dalam posisi memuncaknya emosi saya, setelah itu saya ikut, ya kan, berjiwa korsa untuk sama-sama melaksanakan biar Andrie Yunus Kapok," ujar Terdakwa III.

Terdakwa III mengatakan, saat berada di mess di tanggal 11 Maret 2026, Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko menyampaikan kekesalannya terhadap Andrie Yunus sambil menunjukkan video viral Andrie Yunus kepadanya, pada Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

Dalam video itu menampikan bagaimana Andrie Yunus memaksa masuk ke ruang rapat tertutup di Hotel Fairmont.

"Memaksa masuk ke ruang rapat tertutup tentang pembahasan Revisi Undang-undang. Disitu Andrie Yunus merasa berteriak-teriak menghentikan Revisi Undang-Undang TNI. Saya nilai disitu dia tidak sopan dan tidak beretika," tutur Terdakwa III.

"Apakah terdakwa saat kejadian itu ada di tempat atau sedang berjaga di Hotel Fairmont?" tanya Oditur Militer.

"Tidak," jawab Terdakwa III.

"Jadi mengetahui hanya dari medsos yang ditunjukkan terdakwa I? Saat itu apa yang dirasakan terdakwa III?" tanya Oditur.