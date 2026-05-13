Momen Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Tunjukkan Bekas Cairan Pembersih Karat di Tubuh

JAKARTA - Pengadilan Militer Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman cairan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, Rabu (13/5/2026). Dalam persidangan, Terdakwa I dan II menunjukkan bagian tubuh mereka yang ikut terkena cairan pembersih karat.

"Terdakwa kena di bagian mana? Hitam-hitam itu ya?" tanya penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan.

"Izin, saya Terdakwa II terkena di lengan kanan, lalu ujung dan pangkal lengan kiri," jawab Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi.

"Izin, tangan, muka, leher, dan dada bagian kanan," kata Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko.

Kedua terdakwa kemudian diminta menunjukkan bagian tubuh yang terkena cairan tersebut di hadapan majelis hakim. Terdakwa I tampak memperlihatkan bagian dada dan leher yang berwarna kehitaman akibat terkena cairan pembersih karat.