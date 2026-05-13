HOME NEWS NASIONAL

Momen Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Tunjukkan Bekas Cairan Pembersih Karat di Tubuh

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |13:38 WIB
Momen Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Tunjukkan Bekas Cairan Pembersih Karat di Tubuh
Terdakwa Penyiram Andrie Yunus Tunjukkan Bekas Cairan (foto: Okezone)
JAKARTA - Pengadilan Militer Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman cairan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, Rabu (13/5/2026). Dalam persidangan, Terdakwa I dan II menunjukkan bagian tubuh mereka yang ikut terkena cairan pembersih karat.

"Terdakwa kena di bagian mana? Hitam-hitam itu ya?" tanya penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan.

"Izin, saya Terdakwa II terkena di lengan kanan, lalu ujung dan pangkal lengan kiri," jawab Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi.

"Izin, tangan, muka, leher, dan dada bagian kanan," kata Terdakwa I, Sersan Dua Edi Sudarko.

Kedua terdakwa kemudian diminta menunjukkan bagian tubuh yang terkena cairan tersebut di hadapan majelis hakim. Terdakwa I tampak memperlihatkan bagian dada dan leher yang berwarna kehitaman akibat terkena cairan pembersih karat.

 

Ide Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Berasal dari Anggota Pasukan Elite Lettu Budhi Hariyanto
Terdakwa I Sebut Andrie Yunus Arogan dan Over Acting di Insiden Fairmont
PN Militer Periksa 4 Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Andrie Yunus Tolak Dijenguk Empat Perwira Oditur Militer di RSCM
Andrie Yunus Diancam jika Tak Hadir Sidang, TAUD: Pertama Kali Ada Hakim Ancam Korban
Andrie Yunus Kirim Surat Tolak Hadiri Sidang Penyiraman Air Keras, Ini Alasannya
