Andrie Yunus Tolak Dijenguk Empat Perwira Oditur Militer di RSCM

JAKARTA - Aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi korban penyiraman air keras oleh empat anggota TNI, menolak dibesuk Oditur Militer II-07 Jakarta saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Selasa (12/5/2026). Andrie disebut menolak dibesuk siapa pun yang berasal dari institusi TNI.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Andrie Yunus, dan Andrie Yunus konsisten sampai dengan saat ini menolak segala proses dalam peradilan militer dan menolak dibesuk oleh siapa pun yang berasal dari institusi TNI," ujar Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Airlangga Julio, kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).

Dalam upaya penjengukan hari ini, empat perwira menengah dari Oditur Militer II-07 Jakarta sempat datang ke RSCM menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL). Meski demikian, mereka hanya berada di area lobi tanpa memasuki ruang tempat Andrie menjalani perawatan.

Terpisah, perwakilan Oditur Militer, Letkol Chk Muhammad Iswandi menjelaskan, kedatangan mereka untuk membesuk Andrie dilandasi rasa kemanusiaan. Oditurat Militer, kata dia, ingin menunjukkan rasa empati atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Andrie.

"Dari sisi kemanusiaan kami sebagai manusia biasa ingin menyampaikan rasa empati dan simpati juga kepada saudara Andrie Yunus terkait perbuatan para terdakwa," tutur Iswandi.