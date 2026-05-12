Peristiwa 12 Mei: 28 Tahun Tragedi Trisakti

JAKARTA - Peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 12 Mei. Diantaranya adalah penembakan mahasiswa yang demo menuntut Presiden Soeharto mundur. Peristiwa ini dikenal dengan Tragedi Trisakti.

Tragedi Trisakti menjadi tonggak sejarah penting dari aksi perjuangan rakyat meruntuhkan kekuasaan otoriter Soeharto dan lahirnya reformasi di Indonesia.

Berikut ini ulasan singkat peristiwa yang pernah terjadi pada 12 Mei, sebagaimana Okezone kutip dari beragam sumber, Selasa (12/5/2026).

1551 – Lahirnya Universitas Tertua di Amerika

Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di Kota Lima, Peru, pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol.

1936 – Peluncuran USS Enterprise

Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Enterprise (CV-6), resmi diluncurkan pada era Perang Dunia II. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise.

Sebagai salah satu anggota Kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia II. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang.

Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibanding kapal Amerika Serikat lainnya.

1998 – Tragedi Trisakti

Tragedi Trisakti merupakan peristiwa berdarah yang menewaskan empat mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Keempat mahasiswa tersebut yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Peristiwa itu terjadi pada 12 Mei 1998. Para mahasiswa tersebut gugur setelah diduga ditembak dengan peluru tajam yang mengenai sejumlah bagian tubuh seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

Awal mula tragedi Trisakti dipicu adanya demo besar-besaran di sejumlah daerah, terutama DKI Jakarta. Di Ibu Kota, sejumlah mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi Gedung DPR/MPR. Salah satu yang ikut aksi unjuk rasa tersebut yakni para mahasiswa Universitas Trisakti.

Para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa mulai bergerak mundur sekira pukul 17.15 WIB. Namun saat itu aparat keamanan juga turut mengikuti mundurnya para mahasiswa tersebut. Sejumlah mahasiswa berlindung di Kampus Trisakti, Slipi, Jakarta Barat.