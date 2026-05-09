Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Tragedi Maut Pesawat Sukhoi Superjet 100 Tabrak Gunung Salak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |05:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Tragedi Maut Pesawat Sukhoi Superjet 100 Tabrak Gunung Salak
Pesawat Sukhoi Superjet 100 Tabrak Gunung Salak/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah  penting dan bersejarah terjadi pada 9 Mei. Salah satunya tragedi maut pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan 45 orang meninggal.

Selain itu, peristiwa lainnya yakni, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis dua tahun penjara karena kasus penodaan agama.

Berikut Okezone rangkum peristiwa yang terjadi pada 9 Mei:

1. Ahok Divonis 2 Tahun Penjara 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dua tahun penjara. Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama.

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto membacakan vonis pada 9 Mei 2017. Hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama

2. Sukhoi Superjet 100 Tabrak Gunung Salak

Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) mengalami kecelakaan penerbangan demonstrasi saat berangkat dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Indonesia. Kecelakaan terjadi di Gunung Salak terjadi pada 9 Mei 2012.

Pada 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing di Gunung Salak. Lantaran bidang yang luas di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan bahwa "tidak ada peluang untuk hidup."

Sebanyak 45 orang di dalam pesawat termasuk 14 penumpang dari maskapai penerbangan Sky Aviation, tiga orang jurnalis asal Indonesia, Ismiati Soenarto dan Aditya Sukardi dari Trans TV dan Femi Adi dari saluran berita Amerika Serikat Bloomberg News.

Peter Adler dari Sriwijaya Air memiliki paspor Amerika Serikat. Salah satu penumpang, Maria Marcela, adalah warga negara Italia dan Nam Tran dari Esnecma memegang paspor Prancis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216622//kapal_kmp_royce_1_terbakar_di_perairan_merak-TFO5_large.jpg
Peristiwa 6 Mei: Naiknya Raja Inggris hingga Tragedi Kapal Feri di Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213661//ra_kartini-U0Ee_large.jpg
Peristiwa 21 April: Hari Lahir RA Kartini hingga Wafatnya Amir Machmud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212950//pemilu_di_indonesia-7yYK_large.jpg
Peristiwa 17 April: Drama Luar Angkasa Apollo 13 hingga Pesta Demokrasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212702//kasus_penembakan-ZGNW_large.jpg
Peristiwa 16 April: Lahirnya Charlie Chaplin hingga Penembakan Massal di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212267//abraham_lincoln-fdYM_large.jpg
Peristiwa 14 April: Presiden AS Abraham Lincoln Ditembak hingga Gempa Mengerikan di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211777//napoleon_bonaparte-BM9v_large.jpg
Peristiwa 11 April: Napoleon Turun Takhta hingga Peluncuran Apollo 13
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement