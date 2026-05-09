Peristiwa Hari Ini: Tragedi Maut Pesawat Sukhoi Superjet 100 Tabrak Gunung Salak

JAKARTA – Sejumlah penting dan bersejarah terjadi pada 9 Mei. Salah satunya tragedi maut pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan 45 orang meninggal.

Selain itu, peristiwa lainnya yakni, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis dua tahun penjara karena kasus penodaan agama.

Berikut Okezone rangkum peristiwa yang terjadi pada 9 Mei:

1. Ahok Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dua tahun penjara. Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama.

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto membacakan vonis pada 9 Mei 2017. Hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama

2. Sukhoi Superjet 100 Tabrak Gunung Salak

Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) mengalami kecelakaan penerbangan demonstrasi saat berangkat dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Indonesia. Kecelakaan terjadi di Gunung Salak terjadi pada 9 Mei 2012.

Pada 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing di Gunung Salak. Lantaran bidang yang luas di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan bahwa "tidak ada peluang untuk hidup."

Sebanyak 45 orang di dalam pesawat termasuk 14 penumpang dari maskapai penerbangan Sky Aviation, tiga orang jurnalis asal Indonesia, Ismiati Soenarto dan Aditya Sukardi dari Trans TV dan Femi Adi dari saluran berita Amerika Serikat Bloomberg News.

Peter Adler dari Sriwijaya Air memiliki paspor Amerika Serikat. Salah satu penumpang, Maria Marcela, adalah warga negara Italia dan Nam Tran dari Esnecma memegang paspor Prancis.